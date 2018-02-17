Лавров: Россия как никто другой заинтересована в решении кризиса на Украине

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Ситуация в Донбассе 1 час назад
Лавров: Россия как никто другой заинтересована в решении кризиса на УкраинеЧитайте нас в Telegram
Россия как ни одна другая страна заинтересована в разрешении кризиса на Украине, а правовые рамки для этого имеются. Об этом, передает ТАСС, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Сегодняшняя Украина, страна с огромным жизненным потенциалом и талантливым народом, изведена до "состояния неспособности самостоятельно управляться", заявил российский министр. Правовые рамки для разрешения внутриукраинского кризиса, по его словам, готовы: это Минский комплекс мер. Он разработан Германией, Россией, Украиной и Францией с участием Донецка и Луганска и утвержден Советом Безопасности ООН, напомнил Лавров.
Минские договоренности, со дня подписания которых прошло уже три года, должны выполняться неукоснительно, подчеркнул Лавров, однако "пока соответствующие усилия саботируются Киевом, где на официальном уровне заговорили о военном сценарии".
В Евросоюзе понимают всю опасность такого разворота, уверен глава МИД РФ. По его словам, он разочарован тем, что Евросоюз, выступив гарантом соглашения между правительством Украины и оппозицией 21 февраля 2014 года, затем "оказался бессилен настоять на его выполнении, фактически поддержав антиконституционный госпереворот".
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