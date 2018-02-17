Лавров: Евросоюз не смог найти золотую середину в отношениях с Россией

Евросоюз не смог найти золотую середину в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции. Хотя Россия готова к партнерству с ЕС и США на условиях равноправия.

Лавров также добавил, что Россия призывает ЕС "не плыть против течения истории", напротив, начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений, передает РИА Новости.

В 1990-е годы доминировало представление о России как "подмастерье", которого нужно обучать по западным стандартам. Сейчас в ходу иррациональный миф о российской угрозе, которую ищут и брекзите, и каталонском форуме, считает политик. Однако в ЕС растет число испытывающих дискомфорт в связи с аномальной ситуацией, передает ТАСС.