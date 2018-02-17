ДНР и ЛНР атаковали украинские диверсанты

Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратили диверсионный акт в Луганске, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко.

Выступая на брифинге в субботу, она рассказала, что поздним вечером 16 февраля неизвестные злоумышленники пытались повредить систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на территории Луганской государственной телерадиокомпании. Если бы эта попытка удалась, работа телерадиокомпании была бы остановлена, добавила Любенко.

По данному факту возбуждено уголовное дело о диверсии. Сотрудники МГБ совместно с МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Со своей стороны начальник пресс-службы вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Данил Безсонов сообщил на брифинге, что минувшей ночью украинские силовики предприняли очередную вылазку. С позиций в районе населенного пункта Пески на территорию республики попыталась проникнуть диверсионно-террористическая группа из восьми человек. По словам Безсонова, это были украинские военнослужащие из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

"Благодаря бдительности наших защитников противник был остановлен на подступах к позициям", — подчеркнул начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР. Огнем из стрелкового оружия двое диверсантов были уничтожены, двое ранены, еще один, Василий Жемелинский, взят в плен, пишет "Интерфакс".