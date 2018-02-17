Следствие выясняет причины столкновения поезда и автобуса в Ленобласти

Следователи выясняют причины столкновения автобуса и поезда "Ласточка" на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Шлагбаумы заблокировали автобус на переезде, но шофер успел эвакуировать пассажиров, пишет ТАСС. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Зеленогорска. 20 пассажиров, включая детей, ехали на горнолыжный курорт Пухтолова гора.

Криминалисты, следователи, сотрудники Ространснадзора и Госжелдорнадзора работают на месте ЧП.