Фристайл. Россияне Буров и Кротов пробились в финал в акробатике

Российские фристайлисты Илья Буров и Павел Кротов сумели попасть в финал соревнований по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Южной Корее. А вот Станислав Никитин и Максим Буров не смогли преодолеть квалификацию, завершив выступления досрочно.

Первым из россиян в финал попал Павел Кротов, показав результат — 124,89 балла. В первой попытке он стал пятым. Илья Буров прошел квалификацию со второй попытки. При этом он показал лучший результат — 126,55 балла.

Другие наши фристайлисты — Максим Буров (117,65) и Станислав Никитин (111,06) - не смогли отобраться в финальную часть соревнований, которые пройдут 18 февраля.