Су-35 Западного военного округа обезвредили условного нарушителя

В Западном военном округе проведены учения, в ходе которых истребители Су-35 заставили совершить посадку вертолет, условно нарушивший воздушное пространство России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа, тренировка, в которой принимали участие более 25 экипажей истребителей Су-35 и вертолетов Ми-8, прошла на аэродроме Бесовец в Карелии. Полеты осуществлялись как днем, так и ночью.

Одной из задач, поставленных перед военными летчиками, стало обезвреживание нарушителя. В район обнаружения неопознанного вертолета вылетели поднятые по тревоге дежурные экипажи. Летчики Су-35 сблизились с вертолетом и по радиосвязи потребовали совершить посадку. Но экипаж вертолета подчиниться отказался. В ответ пилоты выполнили ряд маневров, затрудняющих нарушителю продолжение полета, а также продемонстрировали готовность к применению авиационных средств поражения. В итоге вертолет "сдался", совершил посадку, а его экипаж был задержан антитеррористическим подразделением.