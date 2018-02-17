Скелетонистка Ярнольд завоевала золото Пхенчхана

17 февраля 201816:51
Скелетонистка Ярнольд завоевала золото ПхенчханаЧитайте нас в Telegram
Британская скелетонистка Элизабет Ярнольд по итогам четырех попыток оказалась лучшей среди всех спортсменок, участвовавших в соревнованиях на Олимпийских играх в Южной Корее. Ее время составило 3 минуты 27,28 секунды.
Серебро Пхенчхана завоевала немка Жаклин Леллинг (+0,45 секунды). Бронзовая медаль досталась британке Лоре Дис (+0,62). Напомним, что российские скелетонистки не получили приглашения в Южную Корею от Международного олимпийского комитета.
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