Российские хоккеисты "всухую" обыграли сборную США

На олимпийском турнире по хоккею среди мужских команд завершилась заключительная игра в группе "В" между российскими и американскими хоккеистами. Дружина Олега Знарка достаточно легко разобралась со сборной США. Итоговый счет встречи – 4:0 в пользу россиян. Наша команда заняла первое место в группе.

По сравнению с предыдущим матчем со сборной Словении, Олег Знарок не сделал ни одного изменения в нашем составе. В начале периода игра была несколько сумбурной в исполнении двух команд. Постепенно российские хоккеисты завладели преимуществом, раз за разом тревожа вратаря сборной США Райана Запольски.

Ближе к середине первой двадцатиминутки Николай Прохоркин открыл счет в этой встрече. Он сумел замкнуть отличную передачу Сергея Мозякина на пятак. Позже американцы получили возможность сыграть в большинстве, однако россияне не дали создать сопернику ничего опасного у ворот Василия Кошечкина.

Второй период начался с того, что Николай Прохоркин оформил дубль. В дальнейшем на площадке было много стычек, которые, впрочем, в полноценную битву не переросли. В самой концовке периода третий гол забил Ковальчук.

Уже в начале третьей двадцатиминутки Илья оформил дубль, упрочив преимущество россиян – 4:0. Вопрос о победителе фактически был решен. Оставалась одна интрига в матче — смогут ли американцы пробить Василия Кошечкина. У них это не получилось. Наш вратарь впервые на этом турнире сыграл "на ноль". Российские хоккеисты заняли первое место в группе. Своего соперника по четвертьфиналу он узнают позже.