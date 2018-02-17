В Мексике при падении вертолета с высшими чиновниками погибли 13 человек

В Мексике упал вертолет, перевозивший главу МВД и губернатора штата Оахака с сопровождающими. Из числа находившихся на борту погибли 13 человек, пишет РИА Новости.

Пилот вертолета не удержал машину в воздухе, и она упала в высоты 30 метров на автомобиль.

Министр Альфонсо Наваррете и губернатор Алехандро Муратом не пострадали в авиакатастрофе. Чиновники инспектировали районы, разрушенные землетрясением.