Россия рассчитывает на консультации по кибербезопасности с Вашингтоном

Россия рассчитывает на консультации с Вашингтоном по кибербезопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских.

По мнению Крутских, это должны быть консультации на уровне экспертов. Чиновник не считает, что после новых обвинений во вмешательстве в выборы США на теме договоренностей можно ставить крест, передает "Интерфакс".

Американцам есть что терять в информационном пространстве, поэтому здравый смысл должен победить, добавил Крутских.