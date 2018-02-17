Поляк Стох стал чемпионом Олимпиады по прыжкам с трамплина

Польский летающий лыжник Камил Стох завоевал для своей страны золотую медаль в соревнованиях по прыжкам на лыжах с большого трамплина. После двух прыжков он набрал 285,7 балла. Второе место занял немецкий спортсмен Андреас Веллингер (282,3). Норвежец Роберт Юханссон (275,3) стал третьим.

Россияне Евгений Климов и Денис Корнилов расположились соответственно на 26-м и 29-м местах. А вот Михаил Назаров и Алексей Ромашов и вовсе не смогли выйти в финальную часть соревнований.