У НХЛ "отвисла челюсть" после красивого гола молодого россиянина

Похоже, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) загорается новая российская звездочка. Нападающий "Монреаль Канадиенс" Никита Щербак в гостевом матчем с "Вегас Голден Найтс" забросил свою вторую шайбу в карьере в НХЛ. Однако команде это не помогло, "Вегас" победил со счетом 6:3.

Щербак отличился на 12-й минуте первого периода. Россиянин вышел один на один с вратарем соперником Марком Андре-Флери и просто объехал его, закатив шайбу уже в пустые ворота. Такой красивый гол не смогла пропустить пресс-служба НХЛ, которая опубликовала видео момента в своих соцсетях с подписью "челюсть отвисла". В нынешнем сезоне Щербак провел в составе "Монреаля" девять матчей и набрал 3 (1+2) очка.

В других матчах дня передача Павла Бучневича не спасла "Нью-Йорк Рейнджерс" от поражения в матче с "Оттавой Сенаторз" (3:6), а пас Кучерова не помог "Тампа-Бэй Лайтнинг" победить "Нью-Джерси" (3:4). Артем Анисимов поучаствовал в разгроме "Вашингтон Кэпиталз" (7:1), забросив одну из шайб.

Остальные игры: "Баффало Сэйбрз" – "Лос-Анджелес Кингз" – 2:4; "Миннесота Уайлд" – "Анахайм Дакс" – 2:3 (по буллитам); "Аризона Койотиз" – "Эдмонтон Ойлерз" — 1:0; "Нэшвилл Предаторз" – "Детройт Ред Уингз" – 1:3.