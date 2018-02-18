МИД проверяет информацию о россиянах на борту рухнувшего в Иране самолета

Посольство РФ в Иране не располагает сведениями о том, находились ли россияне на борту самолета, разбившегося к югу от города Исфахан. В диппредставительстве следят за развитием ситуации.

В свою очередь в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ говорится, что посольство России в Тегеране проверяет информацию о возможном нахождении на борту судна граждан РФ.

#Иран — В провинции Исфахан в центральной части страны потерпел крушение самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Тегерана в Ясудж, с 60 людьми на борту. Посольство России в Тегеране проверяет информацию на предмет нахождения среди пассажиров росграждан. — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 18 февраля 2018 г.

Как заявил председатель комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди, на борту находились 66 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Воздушное судно рухнуло вблизи города Семиром. Самолет выполнял рейс из Тегерана в Ясудж. Самолет пропал с радаров спустя 20 минут после взлета. Спасатели направились к месту катастрофы.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что перед крушением самолет пытался совершить экстренную посадку, передает "Интерфакс".