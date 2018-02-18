Рухнувший в Иране самолет пытался совершить экстренную посадку

Все 66 человек, находившиеся на борту самолета рухнувшего в Иране, погибли. Среди жертв авиакатастрофы есть ребенок. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главу компании-перевозчика Aseman Airlines.

К месту ЧП направлен спасательный вертолет, однако поиски осложнены из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно предварительной информации, незадолго до трагедии экипаж пытался совершить экстренную посадку.

Воздушное судно, следовавшее из Тегерана в Ясудж, врезалось в хребет Дена. Самолет пропал с радаров спустя 50 минут после начала полета, передает РИА Новости.