В Израиле силовики предотвратили покушение на министра обороны Либермана

Израильские силовики предотвратили покушение на министра обороны Авигдора Либермана. Армия обороны и полиция Израиля раскрыли деятельность ячейки "Исламского джихада" (запрещено в РФ), членов которой вербовали в Вифлееме. Шесть человек арестованы.

Об этом сообщила израильская контрразведка (ШАБАК).

В 2014 году члены ХАМАС пытались расстрелять машину Либермана из гранатомета. Их задержали на Западном берегу реки Иордан. На пути следования кортежа министра преступники также хотели установить самодельное взрывное устройство. ШАБАК подчеркивает, что палестинские террористы пытаются усилить эскалацию, задействуя ячейки на Западном берегу, передает ТАСС.