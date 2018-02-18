Киевская полиция ищет взрывчатку на шести станциях метро

Киевская полиция проверяет данные о минировании шести станций метро, проводится эвакуация, станции закрыты. Об этом заявили в пресс-службе киевского управления Нацполиции Украины.

Аноним сообщил правоохранителям, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными. Речь шла о взрыве на шести станциях метро.

Сейчас на "Площади Льва Толстого", "Университете", "Театральной", "Золотых Воротах", "Майдане Независимости" и "Крещатике" работают специалисты. Полицейские проверяют подземку и устанавливают личность анонима, передает РИА Новости.

Тем временем, около трех тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии дежурят в городе в связи с акциями протеста. Правоохранители проверяют документы, содержание рюкзаков и сумок. В центре Киева также дежурят кинологи и взрывотехники.

В воскресенье, 18 февраля, сторонники Михаила Саакашвили проведут марш, в ходе которого будут требовать отставки президента Украина, а также перевыборов в Верховную раду.

Кроме того, украинские радикалы намерены провести вече в центре Киева по случаю годовщины событий на Майдане в 2014 году, а после пройтись маршем к зданию Россотрудничества, чтобы "прекратить" его деятельность.