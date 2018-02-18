В Калуге столкнулись дизель-электропоезд и бензовоз

На станции Перспективная в Калуге произошло столкновение дизель-электропоезда и бензовоза, в результате пострадал один человек. Сообщение о столкновении поступило в 10 часов 55 минут (время совпадает с московским), сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

На месте столкновения работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 13 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники.

По сообщению пресс-службы Главного управления МВД по Калужской области, в столкновении пострадал водитель бензовоза. Его доставили в медучреждение для оказания помощи.

По предварительным данным, водитель бензовоза выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В пассажирском поезде находились 40 человек, никто из них за медицинской помощью не обращался.