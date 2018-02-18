Сборная Чехии по хоккею вышла в четвертьфинал вслед за россиянами

Хоккеисты сборной Чехии в своей заключительной игре на групповом этапе встречались с швейцарской командой. Победа над ней со счетом 4:1 обеспечила чехам первое место в группе и выход в четвертьфинал олимпийского турнира. Ранее в плей-офф вышла команда Олега Знарка.

У чешской сборной дубль оформил Михал Репик. По шайбе на свой счет записали Доминик Кубалик и Роман Червенка. Автором единственного гола у швейцарцев стал Томас Рюфенахт.

Сборная Чехии одержала три победы в трех встречах, набрав в них восемь очков. Позже на турнире сыграют канадцы с хозяевами соревнований – Южной Кореей. Однако догнать чехов никто из них уже не сможет.