Фристайл. Илья Буров завоевал бронзу в акробатике

18 февраля фристайлисты разыграли медали Олимпийских игр в Пхенчхане в воздушной акробатике. Украинец Александр Абраменко занял первое место на турнире. Китаец Цзя Цзунъян получил серебро. Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Южной Корее.

В финальную часть соревнований, состоящей из трех попыток, пробились два российских спортсмена – Илья Буров и Павел Кротов. Россиянам удалось попасть в главный финал, в котором и определялись призеры Олимпиады в Пхенчхане.

К сожалению, Павел Кротов в решающей попытке неудачно приземлился, что лишило его шансов на медали. А вот Илья Буров исполнил прыжок без брака. И стал бронзовым призером Олимпийских игр в Южной Корее. Кротов оказался четвертым.