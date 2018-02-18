Французский биатлонист Мартен Фуркад в драматичной гонке с общего старта стал первым на Олимпиаде в Пхенчхане. Это показал фотофиниш, к которому пришлось прибегнуть, чтобы выявить победителя. Фуркад на долю секунды опередил немца Симона Шемпа.

Дистанцию в 15 километров знаменитый француз преодолел за 35 минут 47,3 секунды. При этом он допустил на четырех огневых рубежах два промаха. Немец Симон Шемп стал вторым. Бронза оказалась у норвежца Эмиля Хегле Свендсена. Российские биатлонисты в масс-старте участия не принимали.

Благодаря победе в гонке с общего старта Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом.