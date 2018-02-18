Болезнь пассажира заставила экипаж самолета приземлиться в Новосибирске

В воскресенье одному из пассажиров самолета "Уральских авиалиний" стало плохо в полете. Лайнер следовал из Благовещенска в Екатеринбург. Экипаж самолета принял решение срочно приземлиться в Новосибирске, пишет "Интерфакс".

Посадка прошла в штатном режиме. Врачи скорой доставили больного в стационар.

Рейс U6-300 прибыл в Екатеринбург в 12:26 по местному времени с часовой задержкой.



