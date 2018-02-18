Появилось видео с места огненного ДТП с тремя погибшими в Чебоксарах

В ночь на воскресенье, 18 февраля, на проспекте Никольского в Чебоксарах произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и вылетел с проезжей части, после чего врезался в столб и загорелся.

"Оказавшиеся первыми на месте происшествия сотрудники ГИБДД и городских электросетей успели извлечь тела людей из машины до того, как ее полностью охватило пламя", — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия скончались 20-летний молодой человек, находившийся за рулем легковушки и два его 21-летних пассажира. Кроме того, тяжелые травмы получили 17-летние юноши, также находившиеся в салоне разбившегося авто.

В полиции отметили, что предполагаемый виновник ДТП минувшим летом был лишен водительского удостоверения, машина принадлежала его отцу.