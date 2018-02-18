Саакашвили пообещал представить своего кандидата в президенты

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, находящийся в Нидерландах, обратился к митингующим в Киеве сторонникам по видеосвязи.

"У нас будет свой президентский кандидат, от народа. Однотуровый во второй тур должен не выйти", — заявил Саакашвили, отметив, что также будут представлены кандидаты в парламент и правительство Украины.

Политик отметил, что никогда и ни с кем не будет договариваться, и пообещал своим сторонникам встретиться в Киеве.

Проведение очередных парламентских и президентских выборов запланировано на Украине на 2019 год.

Тем временем, участники марша "За будущее" приняли резолюцию, в которой потребовали отставки Порошенко. После досрочных президентских выборов активисты намерены избрать на один год парламентариев, которые примут необходимые законы и изменения в Конституцию.

В документе также содержится заявление о создании комитетов гражданского сопротивления и групп прямого действия, передает "Интерфакс".