Авиакомпания опровергла отсутствие допуска врачей у командира упавшего Ан-148

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" опровергла сообщения ряда СМИ об отсутствии допуска врачей у командира разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. Как заявил перевозчик, пилот Валерий Иванович Губанов получил заключение врачебной летной экспертной комиссии 9 февраля 2018 года.

По данным "Саратовских авиалиний", медкомиссия была пройдена Губановым в Волгограде, пишет ТАСС.

Ранее перевозчику пришлось опровергать публикации о недостаточной профессиональной подготовке пилотов Ан-148.

Пассажирский Ан-148 11 февраля разбился вскоре после вылета из Домодедово. Погиб 71 человек.