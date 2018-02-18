Фристайлист Илья Буров: сделал все по максимуму

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Олимпиада-2018 45 минут назад
18 февраля 201816:53
Фристайлист Илья Буров: сделал все по максимумуЧитайте нас в Telegram
Российский фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзу в воздушной акробатике, прокомментировал свое выступление на турнире. По его словам, он сделал максимум, хотя признался, что перенервничал. Также он заявил, что бронзовую медаль он посвятил своим детям.
"Очень рад результату, сделал все по максимуму, но чуть-чуть перенервничал. Думаю, что судьи достойно оценили, потому что были помарки. В акробатике очень нужна была медаль", — приводит слова Бурова ТАСС.
Также российский спортсмен признался, что хочет выступить на следующих Олимпийских играх в Пекине. Напоследок он заявил, что бронзовую медаль в акробатике посвятил своим детям.
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