Фристайлист Илья Буров: сделал все по максимуму

Российский фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзу в воздушной акробатике, прокомментировал свое выступление на турнире. По его словам, он сделал максимум, хотя признался, что перенервничал. Также он заявил, что бронзовую медаль он посвятил своим детям.

"Очень рад результату, сделал все по максимуму, но чуть-чуть перенервничал. Думаю, что судьи достойно оценили, потому что были помарки. В акробатике очень нужна была медаль", — приводит слова Бурова ТАСС.

Также российский спортсмен признался, что хочет выступить на следующих Олимпийских играх в Пекине. Напоследок он заявил, что бронзовую медаль в акробатике посвятил своим детям.