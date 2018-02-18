Опасный обгон едва не спровоцировал лобовое столкновение на трассе Брянск - Гомель

Рискованный маневр, совершенный водителем "Лады " на автомобильной дороге, ведущей от Брянска к границе с Белоруссией, попал в объектив автомобильного регистратора.

Лихач выехал на полосу встречного движения прямо в лоб машине, из которой велась съемка.

Автор видео, в салоне у которого находились три человека, в том числе – двое детей, сумел уклониться от столкновения. Однако он все же наехал на снег, лежащий на обочине дороги, после чего его занесло, развернуло и выбросило на "встречку", где легковушка и остановилась, едва не врезавшись в ограждение.

"Ответ водителя "ВАЗа": "я просто не заметил", мордобоя не было", — подвел итог общению с оппонентом увернувшийся автомобилист.