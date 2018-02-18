Как Саакашвили отправился в "европейское турне"

У Саакашвили теперь — голландский паспорт. Получал срочно. 12 февраля лидер уличной оппозиции Киева Михаил Саакашвили неожиданно даже для себя отправился из Киева в европейское турне. Еще утром дальнюю дорогу ничего не предвещало. Михаил Николаевич, как обычно, после выходных встал позже и по своему обыкновению начал день с хинкали в ресторане "Сулугуни", в самом что ни на есть центре Киева по адресу: Музейный переулок, 10. На входе курила охрана. Хинкали уходили в чрево профессионального революционера размеренно и неторопливо. И вдруг — громкий крик: "Всем лежать!"

Охрану посбивали с ног. Саакашвили обнаружил себя упавшим лицом в пол. И кто-то невежливо просил его не шевелиться. А потом — за чуб и с пинками полубегом на выход, словно борова на убой. Тут же — в казенный транспорт и прямиком в аэропорт — без багажа и даже смены белья. Хинкали Саакашвили переваривал уже в Варшаве. Как и впечатления.

Это сейчас всем ясно, что Саакашвили — неуравновешенный международный авантюрист со склонностью к революциям и разрушениям. А ведь еще десять лет назад он был на гребне политической романтики. Это сейчас больше всего он боится вернуться в Тбилиси, ведь на родине его ждет уголовное преследование. Экс-президенту Грузии припомнят все: и растрату госсредств на личные нужды, и превышение полномочий при разгоне уличных протестов, и пытки в тюрьмах своих политических оппонентов, и даже таинственную смерть премьера Зураба Жвании от удушья. Разумеется, не сойдёт Саакашвили с рук ракетная атака на базу российских миротворцев в Южной Осетии в августе 2008 года, что повлекла за собой так называемую "пятидневную войну". Все помнят, как он в панике ел тогда свой галстук.

В результате — полный разрыв с Россией, а потом и распад самой Грузии на три куска. Вот он, политический результат краткой эпохи Саакашвили в Грузии. Начиналась она, естественно, с розовых ожиданий всего наилучшего в период "революции роз", разыгранной как по учебнику Шарпа при поддержке США.

Но одной революции и одной войны Саакашвили показалось мало. Он "высадился" на Украине, где как раз разгорался очередной Майдан. Да не один, а с целым грузинским десантом. Одним грузинам, которые хорошо управляются с оружием, была поставлена боевая задача в ходе волнений в Киеве. Другие заняли посты в постмайданном правительстве.

Министр здравоохранения Александр Квиташвили. Позже он провалил реформу здравоохранения и бесславно вернулся восвояси.

Хатия Деканоидзе возглавила национальную полицию. Нет в Киеве уже и ее.

Ключевые посты в МВД занимали Эка Згуладзе и Георгий Григалашвили.

Грузин был заместителем генпрокурора — Давид Сакварелидзе — замминистра юстиции — Джаба Эбаноидзе. Одесскую полицию возглавил Гия Лордкипанидзе.

Всех с Украины уже сдуло. Как и самого Саакашвили, которому Порошенко по дружбе тогда пожаловал сладкий пост губернатора Одесской области. Ради этого Саакашвили пришлось публично отказаться от грузинского паспорта и заиметь украинский. Зарплату, правда, губернатор Одессы продолжал получать в США и даже подтверждал это документами на сотни тысяч долларов.

Кадровой экзотикой стала в Одессе и российская эмигрантка Мария Гайдар — зам Саакашкили по социальным вопросам. Одесситы тогда уже начинали смеяться все меньше. Но чувство юмора горожан Мишико все же время от времени поддерживал: то штанину костюмных брюк в носок заправит перед выходом на трибуну, то и сами брюки задом наперед наденет.

Особенно всем понравилось, как он на полицейских учениях под руководством американских инструкторов залезал в багажник легкового автомобиля, а потом так жарко говорил о своей любви к полиции.

"Мы все хотим, чтобы у нас были те же нормы, те же обычаи, что и в самых современных странах. У нас будет лучше, потому что я совершенно уверен, что нашу полицию будут любить больше, чем американскую. Хотя здесь американские инструктора. Они будут профессиональнее, чем американские. В этом ничего сверхфантастического нет. Главное — захотеть", — заявлял Саакашвили.

С украинской полицией у него, однако, любовь складывалась трудно. Совсем подпортились отношения после перепалки с министром МВД Арсеном Аваковым прямо в ходе заседания Нацсовета по реформам под телекамеры.

И вот уже летом прошлого года Порошенко своим указом аннулирует у бывшего друга украинский паспорт, пока Саакашвили был где-то за пределами. Теперь он — человек без гражданства, апатрид. Саакашвили духом не падает.

Уже в сентябре при поддержке Тимошенко и беглого олигарха Коломойского буквально вламывается на плечах толпы в пределы Украины. Сходит с рук. Грозится коррупционера Порошенко свергнуть. Идет по старой технологии госпереворота. Ставит палатки у Верховной Рады. Лозунги, конечно же, как учили: против коррупции. Возводит баррикады и какую-то ночь даже проводит в вонючем брезентовом домике в антисанитарных условиях. Потом очень хочется помыться и в туалет. Никуда не пускают. Ломится в ближайший отель. Вышибают его и оттуда.

Соратников в итоге не так густо. А многим навязчивый импортный революционер поднадоел уже не меньше, чем и сам Порошенко. Мнение большинства, пожалуй, в художественном хэппенинге выразила дебелая блондинка — филолог по профессии. В мороз она вышла на Майдан в одних кедах с зелеными шнурками, да в резиновой шапочке. Стринги телесного цвета не читались. Для привлечения пущего внимания — розовый свисток. Зачетным у девушки было картонное весло, но неубиваем ясно прописанный слоган: "Петя и Михо, гребите на...!" Собственно, это было самой яркой точкой борьбы "летучего голландца" в Незалежной.

После звезда Саакашвили в Киеве уже двинулась к закату. Революционер Михо вел, что называется, арьергардные бои. Поймали в итоге его на крыше его дома — выдал грохот жести. Бежать бесшумно там не получалось. Вели аккуратно, чтобы не соскользнул вниз. В машину. Толпа. Отбили. Вновь – речь.

Но далее — пустота. Лишь хинкали с "Саперави". Скучно. Точка отрыва — ресторан "Сулугуни". Оттуда в Европу из Украины — словно катапультой. Теперь он — голландец. И новая жизнь. Во всем новом, только что из магазина. Рассказывает, как с дороги болит шея. Впрочем, это уже сюжет из Европы. Теперь он — их.