Убийца прихожан в Кизляре опознан

Кизлярский убийца опознан, это местный житель 1995 года рождения.

Ранее стало известно, что мужчина расстрелял толпу людей, возвращавшихся из храма после службы. МВД Дагестана сообщило о 4 убитых, 4 раненых, региональный Минздрав – о пяти госпитализированных.

Убийца был ликвидирован. На месте работает следственно-оперативная группа, передает РИА Новости.