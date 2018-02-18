Порошенко допросят по делу об измене Януковича

Президента Украины Петра Порошенко допросят в суде по делу экс-президента Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене. Дача показаний запланирована на 21 февраля этого года, пишет ТАСС.

Как рассказал прокурор Руслан Кравченко, в этот день будет допрошен и постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Оболонский районный суд Киева вызывает Порошенко как свидетеля. Януковича украинские прокуроры считают виновным в пособничестве войне и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее Порошенко сообщил о планах своего участия в судебном процессе по расстрелам на Майдане зимой 2013-14 годов.