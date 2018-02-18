В Тбилиси сгорела часть бывшей Михайловской больницы

В центре Тбилиси на проспекте Агмашенебели произошел пожар в здании бывшей Михайловской больницы. Общая площадь пожара составила около 1,5 тысячи квадратных метров.

По данным местной телекомпании "Имеди", к настоящему времени пожар удалось локализовать.

В тушении пожара принимала участие 21 пожарная бригада, передает РИА Новости. Как уточняется, в результате ЧП никто не пострадал. Больница давно не функционирует, поэтому в момент пожара в здании никого не было.