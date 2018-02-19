Иран принимает соболезнования со всего мира в связи с крушением самолета

Иран принимает соболезнования со всего мира в связи с авиакатастрофой в провинции Исфаган.

Самолет авиакомпании Aseman Airlines выполнял рейс из Тегерана в южный город Ясудж. Он потерпел крушение в гористой местности, напоминает телеканал "Россия 24".

Одной из вероятных причин катастрофы называют густой туман. Очевидцы рассказывают, что воздушное судно пыталось совершить экстренную посадку на территории одной из ферм. Показания свидетелей сейчас собирают следователи.

На борту были 66 человек. Страховая компания пообещала выплатить родственникам погибших по 45 тысяч долларов.