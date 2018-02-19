Оланаре все же перейдет из ЦСКА в "Амкар"

Нигерийский нападающий Арон Оланаре перейдет из ЦСКА в пермский "Амкар". Клубы смогли договориться об аренде 23-летнего футболиста.

Арон Оланаре уже провел сбор в составе "Амкара", где произвел хорошее впечатление на тренерский штаб пермяков. Однако на прошлой неделе африканец вернулся в расположении ЦСКА после того, как клубы не смогли договориться об аренде. Но ЦСКА и "Амкар" вернулись к теме перехода Оланаре и в понедельник достигли согласия. Остаток сезона нигериец проведет в "Амкаре".

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин надеется, что точка в переходе Оланаре будет поставлена во вторник. " Давайте "Амкар" будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан, — цитирует Резвухина "Спорт-Экспресс". — Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будем на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты, связанные с условиями аренды. Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что ЦСКА принял наши условия аренды.. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом".