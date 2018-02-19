Бывший руководитель WADA Паунд: русских нельзя было пускать на Олимпиаду

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд не удержался от комментария по делу керлингиста Александра Крушельницкого. По мнению основателя и многолетнего руководителя ВАДА, МОК совершил ошибку, допустив спортсменов из России на Олимпиаду.

Точка в деле Александра Крушельницкого еще не поставлена. Пока нет ни официального результата по пробе "В", равно как неизвестна дата слушания дела в антидопинговом департаменте Спортивного арбитражного суда. Но Ричард Паунд уже вынес свой вердикт.

"Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь, — цитирует "Спорт-Экспресс" Ричарда Паунда. — Их нельзя было пускать в Пхенчхан". Не исключено, что канадец Паунд будет использовать дело Крушельницкого не только против российского спорта, но и в борьбе со своим давним соперником президентом МОК Томасом Бахом.