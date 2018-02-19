Защитник молодежной сборной России Шакуро интересен "Спартаку"

Чемпионы России по футболу из московского "Спартака" рассматривают возможность приобретения прав на игрока обороны молодёжной сборной России и команды "Тюмень" Павла Шакуро. "Красно-белы" по-прежнему стараются решить вопрос отсутствия в составе ведущего оборонца Георгия Джикии, который получил серьезную травму на сборах.

При этом наряду с Шаруко в сферу интересов команды Массимо Карреры входит левый защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев, который вернулся в расположение южан из аренды в калининградской "Балтике", сообщает Чемпионат.Ru. Однако сумма отступных футболиста из Ростова-на-Дону очень высока, поэтому 20-летний игрок из "Тюмени" пока первый в списке возможных трансферов.