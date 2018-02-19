Пешеходы выместили свою злость на водителе за неубранные тротуары

Водитель поплатился за засыпанные снегом тротуары в подмосковном Красногорске, попав под горячую руку пешеходов, обходивших препятствие по проезжей части. Камера регистратора запечатлела начало конфликта.

Едва не переросший в драку инцидент произошел около 18:10 в поселке Архангельское, где после снегопада тротуары оказались малопригодны для прогулок, а потому все пешеходы пользовались расчищенной автомобильной дорогой. Автор ролика был вынужден остановиться примерно в 10 метрах от "зебры", чтобы пропустить компанию с детьми, которые следовали наискосок по проезжей части.

"Переход вот! Вот переход!" — указывал автовладелец, чем вызвал бурю негодования у передвигавшихся на своих двоих.

Один из подвыпивших мужчин сразу направился к водительской двери и быстро перешел к оскорблениям, а затем даже пригрозил избить водителя, слабо разбирающегося в хождении по зимним тротуарам. До лица он не дотянулся, но нанес несколько крепких ударов по машине, как и его приятель.

В конечном итоге пешеходы удалились, а водитель остался на месте. Судя по всему, он решил дождаться инспекторов, чтобы снять нанесенные машине "побои".