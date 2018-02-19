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Медицинская техника и технологии будущего 3 часа назад
Новая химера: создан первый в мире гибрид овцы и человека
Американские учёные создали второй гибридный эмбрион человека и животного. На этот раз человека "скрестили" с овцой.
Фото Global Look Press.
Специалисты создали новую химеру: первых в мире гибридных эмбрионов человека и овцы. Поясним, что под словом "химера" понимается организм, содержащий клетки двух разных видов.
По мнению экспертов, такое достижение в будущем позволит выращивать человеческие органы прямо в организме животного, что поможет спасти многие жизни.
Стремясь к этой цели, американские исследователи вырастили эмбрионы овцы, содержащие человеческие клетки. Они создали первых межвидовых химер овцы и человека, введя человеческие стволовые клетки в эмбрионы овцы. В результате были получены гибридные существа, которые более чем на 99 процентов являлись овцой.
Несмотря на крошечный процент человеческих клеток в полученных эмбрионах, факт того, что они существуют, всё равно порождает значительные споры.
"Человеческих клеток в них крайне мало", — сказал на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки руководитель проекта доктор Хиро Накуати (Hiro Nakuachi), профессор генетики Стэнфордского университета. Речь не идёт о животных с человеческим лицом или человеческим мозгом, добавляет он.
По словам одного из участников исследования доктора Пабло Росса (Pablo Ross) из Калифорнийского университета, примерно одна из 10 тысяч клеток в этих эмбрионах овец являлась человеческой.
Научная работа была основана на предыдущих экспериментах, в рамках которых были созданы гибриды свиньи и человека. Для сравнения: в каждой химере человека и свиньи было по одной клетке человека на 100 тысяч остальных клеток.
К слову, в настоящее время учёным разрешено работать с эмбрионами-химерами до 28 дней в течение их развития, 21 дней из которых они находятся в организмах взрослых овец.
Такие противоречивые эксперименты могут однажды обеспечить многих пациентов, стоящих в списке ожидания на трансплантацию, спасительными органами, объясняют учёные. Порядка 76 тысяч человек в США и 6500 человек в Великобритании находятся в списке ожидающих трансплантации органов, и у каждого из них может уйти до пяти лет на ожидание жизненно необходимой операции. Многие пациенты умирают, не дождавшись необходимого органа.
Более того, успешный проект американских учёных может помочь в поиске лечения диабета первого типа, если исследователи смогут создавать здоровые поджелудочные железы для регулирования сахара в крови. К слову, та же команда Стэнфордского университета уже успешно пересаживала поджелудочную железу в организм мышей.
"Мы уже создавали мышиную поджелудочную железу у крыс, а затем пересаживали её в организм мышей, страдающих диабетом. И мы смогли продемонстрировать практически полное излечение", — сказал Накуати.
Но чтобы научиться выращивать органы, подходящие для трансплантации, учёные считают, что, по крайней мере, один процент клеток эмбриона должен быть человеческим. Иными словами, пока перед нами лишь первые шаги. До реальной трансплантации органов, выращенных в организме животного, ещё далеко.
По словам Накуати, на достижение новой цели может уйти пять или даже все десять лет, но она осуществима.
Авторы работы считают, что выращивание человеческих клеток внутри животных может не только увеличить количество донорских органов, но также предложить возможность генетической адаптации органов, что бы те были совместимы с иммунной системой пациента, которому в будущем предстоит пересадка. Использование собственных клеток пациента в такой процедуре устранит вероятность отторжения, считают учёные.
Ещё недавно подобные эксперименты с химерами человека и животного были за пределами досягаемости во многих странах. Кроме того, возникают и этические дискуссии относительно развития этой области исследования и создания организмов, которые являются частично человеком и частично животным.
Но, по мнению Цзюня У (Jun Wu) из Института Солка (он создавал гибрид человека и свиньи), людям всего лишь надо вспомнить о мифических химерах, чтобы изменить свою точку зрения или же просто по-новому взглянуть на проблему. Он напоминает, что химерами можно назвать и гибриды людей и птиц, которых в некоторых религиях называют ангелами.
"В древних цивилизациях химеры были связаны с Богом. И наши же предки считали, что такие гибридные формы могли защитить людей", — говорит У. В некотором смысле это именно то, на что надеются учёные: гибриды людей и животных в один прекрасный день будут спасать жизни людей.
Добавим, что органы важно не только вырастить, но и сохранить. Специалисты других исследовательских групп работают над этими задачами. Так, недавно был создан новый метод, помогающий эффективно сохранить почки от любых доноров до пересадки.
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