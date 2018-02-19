Тема:

Медицинская техника и технологии будущего 3 часа назад

Новости Наука

19 февраля 201814:16 Евгения Ефимова

Новая химера: создан первый в мире гибрид овцы и человека

Американские учёные создали второй гибридный эмбрион человека и животного. На этот раз человека "скрестили" с овцой.
Фото Global Look Press.

Читайте нас в Telegram

Специалисты создали новую химеру: первых в мире гибридных эмбрионов человека и овцы. Поясним, что под словом "химера" понимается организм, содержащий клетки двух разных видов.

По мнению экспертов, такое достижение в будущем позволит выращивать человеческие органы прямо в организме животного, что поможет спасти многие жизни.

Стремясь к этой цели, американские исследователи вырастили эмбрионы овцы, содержащие человеческие клетки. Они создали первых межвидовых химер овцы и человека, введя человеческие стволовые клетки в эмбрионы овцы. В результате были получены гибридные существа, которые более чем на 99 процентов являлись овцой.

Несмотря на крошечный процент человеческих клеток в полученных эмбрионах, факт того, что они существуют, всё равно порождает значительные споры.

"Человеческих клеток в них крайне мало", — сказал на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки руководитель проекта доктор Хиро Накуати (Hiro Nakuachi), профессор генетики Стэнфордского университета. Речь не идёт о животных с человеческим лицом или человеческим мозгом, добавляет он.

По словам одного из участников исследования доктора Пабло Росса (Pablo Ross) из Калифорнийского университета, примерно одна из 10 тысяч клеток в этих эмбрионах овец являлась человеческой.

Научная работа была основана на предыдущих экспериментах, в рамках которых были созданы гибриды свиньи и человека. Для сравнения: в каждой химере человека и свиньи было по одной клетке человека на 100 тысяч остальных клеток.

К слову, в настоящее время учёным разрешено работать с эмбрионами-химерами до 28 дней в течение их развития, 21 дней из которых они находятся в организмах взрослых овец.

Такие противоречивые эксперименты могут однажды обеспечить многих пациентов, стоящих в списке ожидания на трансплантацию, спасительными органами, объясняют учёные. Порядка 76 тысяч человек в США и 6500 человек в Великобритании находятся в списке ожидающих трансплантации органов, и у каждого из них может уйти до пяти лет на ожидание жизненно необходимой операции. Многие пациенты умирают, не дождавшись необходимого органа.

Более того, успешный проект американских учёных может помочь в поиске лечения диабета первого типа, если исследователи смогут создавать здоровые поджелудочные железы для регулирования сахара в крови. К слову, та же команда Стэнфордского университета уже успешно пересаживала поджелудочную железу в организм мышей.

"Мы уже создавали мышиную поджелудочную железу у крыс, а затем пересаживали её в организм мышей, страдающих диабетом. И мы смогли продемонстрировать практически полное излечение", — сказал Накуати.

Но чтобы научиться выращивать органы, подходящие для трансплантации, учёные считают, что, по крайней мере, один процент клеток эмбриона должен быть человеческим. Иными словами, пока перед нами лишь первые шаги. До реальной трансплантации органов, выращенных в организме животного, ещё далеко.

По словам Накуати, на достижение новой цели может уйти пять или даже все десять лет, но она осуществима.

Авторы работы считают, что выращивание человеческих клеток внутри животных может не только увеличить количество донорских органов, но также предложить возможность генетической адаптации органов, что бы те были совместимы с иммунной системой пациента, которому в будущем предстоит пересадка. Использование собственных клеток пациента в такой процедуре устранит вероятность отторжения, считают учёные.

Ещё недавно подобные эксперименты с химерами человека и животного были за пределами досягаемости во многих странах. Кроме того, возникают и этические дискуссии относительно развития этой области исследования и создания организмов, которые являются частично человеком и частично животным.

Но, по мнению Цзюня У (Jun Wu) из Института Солка (он создавал гибрид человека и свиньи), людям всего лишь надо вспомнить о мифических химерах, чтобы изменить свою точку зрения или же просто по-новому взглянуть на проблему. Он напоминает, что химерами можно назвать и гибриды людей и птиц, которых в некоторых религиях называют ангелами.

"В древних цивилизациях химеры были связаны с Богом. И наши же предки считали, что такие гибридные формы могли защитить людей", — говорит У. В некотором смысле это именно то, на что надеются учёные: гибриды людей и животных в один прекрасный день будут спасать жизни людей.

Добавим, что органы важно не только вырастить, но и сохранить. Специалисты других исследовательских групп работают над этими задачами. Так, недавно был создан новый метод, помогающий эффективно сохранить почки от любых доноров до пересадки.

Ранее по теме

Сейчас

17:21

Норвежцы выиграли командный турнир в прыжках с трамплина

17:05

Бобслеисты Канады отодвинули немцев от золота Игр. Россияне - 20-е

16:47

Президент подписал пакет законов об амнистии капиталов

16:47

Керлингистки России выиграли у сборной Дании с минимальным счетом

16:35

Путин: социально ориентированным НКО выделят 8 миллиардов

16:24

Эксперты советуют дать Носкову звание "заслуженного артиста"

16:18

Четверку российских биатлонистов распределили по этапам

Показать все новости

Олимпиада-2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: социально ориентированным НКО выделят 8 миллиардов

Путин: социально ориентированным НКО выделят 8 миллиардов

59 минут назад
Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет

Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 20 февраля

04:00

Олимпиада-2018. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
04:30

Олимпиада-2018. Фристайл. Женщины. Хаф-пайп. Финал
06:10

Олимпиада-2018. Хоккей. Женщины. Матч за 7-е место. Швеция - Корея
06:10

Олимпиада-2018. Хоккей. Мужчины. 1/8 финала. США - Словакия
Все трансляции
Расстрел в Кизляре: СКР рассматривает версию теракта

Расстрел в Кизляре: СКР рассматривает версию теракта

3 часа назад
"Аэрофлот": помощник главы Якутии пытался проникнуть в кабину пилотов

"Аэрофлот": помощник главы Якутии пытался проникнуть в кабину пилотов

2 часа назад
175 процентов нормы: февраль в Москве бьет снежные и морозные рекорды

175 процентов нормы: февраль в Москве бьет снежные и морозные рекорды

6 часов назад
Пьяный кузбассовец изрезал ножом задевшего его на эскалаторе молодого человека

Пьяный кузбассовец изрезал ножом задевшего его на эскалаторе молодого человека

57 минут назад
Новая партия в Британии хочет предотвратить Brexit

Новая партия в Британии хочет предотвратить Brexit

51 минута назад
Бывшая жена Александра Серова рассказала о самом большом грехе в своей жизни

Бывшая жена Александра Серова рассказала о самом большом грехе в своей жизни

2 часа назад
Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце

7 часов назад
От великой любви до великой ненависти: история легендарной Салтычихи - на "России 1"

От великой любви до великой ненависти: история легендарной Салтычихи - на "России 1"

4 часа назад
Фильм "Лёд" стал лидером российского проката

Фильм "Лёд" стал лидером российского проката

4 часа назад
Глава ЦБ Латвии задержан по подозрению в коррупции

Глава ЦБ Латвии задержан по подозрению в коррупции

2 часа назад
Создан сайт, отслеживающий полет машины Илона Маска к Марсу

Создан сайт, отслеживающий полет машины Илона Маска к Марсу

37 минут назад
Керлингистки России выиграли у сборной Дании с минимальным счетом

Керлингистки России выиграли у сборной Дании с минимальным счетом

51 минута назад
Эксперты советуют Минкультуры дать Носкову звание "заслуженного артиста"

Эксперты советуют Минкультуры дать Носкову звание "заслуженного артиста"

1 час назад
По первому участку Большого кольца метро уже пустили поезда

По первому участку Большого кольца метро уже пустили поезда

1 час назад
Стартовала российская сборка кроссовера Skoda Kodiaq

Стартовала российская сборка кроссовера Skoda Kodiaq

1 час назад
Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри

Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри

2 часа назад
Российские боевые самолеты нужно строить с учетом сирийского опыта, считает Шойгу

Российские боевые самолеты нужно строить с учетом сирийского опыта, считает Шойгу

2 часа назад
Сочинец заказал убийство родителей и маленькой сестры ради наследства

Сочинец заказал убийство родителей и маленькой сестры ради наследства

2 часа назад
Кросс-версию Lada Xray заметили на тестах

Кросс-версию Lada Xray заметили на тестах

3 часа назад
Представители WADA сорвали тренировку Алины Загитовой

Представители WADA сорвали тренировку Алины Загитовой

3 часа назад
Лара Крофт стала новой куклой Barbie

Лара Крофт стала новой куклой Barbie

3 часа назад
Новая химера: создан первый в мире гибрид овцы и человека

Новая химера: создан первый в мире гибрид овцы и человека

3 часа назад
В Ростове-на-Дону умерла мать Кирилла Серебренникова

В Ростове-на-Дону умерла мать Кирилла Серебренникова

3 часа назад
Пешеходы выместили свою злость на водителе за неубранные тротуары

Пешеходы выместили свою злость на водителе за неубранные тротуары

3 часа назад
Обрушение крыши стоянки в Балашихе: тонны снега повредили 20 машин

Обрушение крыши стоянки в Балашихе: тонны снега повредили 20 машин

3 часа назад
В Иране обнаружили часть обломков самолета

В Иране обнаружили часть обломков самолета

3 часа назад
Бывший руководитель WADA Паунд: русских нельзя было пускать на Олимпиаду

Бывший руководитель WADA Паунд: русских нельзя было пускать на Олимпиаду

4 часа назад
Появилось первое фото большого седана от Peugeot

Появилось первое фото большого седана от Peugeot

4 часа назад
В Москве инкассатор попросил напарника купить кофе и убежал с 4 миллионами

В Москве инкассатор попросил напарника купить кофе и убежал с 4 миллионами

4 часа назад
У Рижского вокзала ребенок съехал с горки прямо под электричку

У Рижского вокзала ребенок съехал с горки прямо под электричку

4 часа назад
На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу

На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу

4 часа назад
Налетчик с ножом устроил "совещание" с охраной "Пятерочки" по поводу денег в кассе

Налетчик с ножом устроил "совещание" с охраной "Пятерочки" по поводу денег в кассе

4 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

4 часа назад
50
Польша готова доказать причастность евреев к Холокосту

Польша готова доказать причастность евреев к Холокосту

4 часа назад
В Бразилии женщину похоронили заживо. Видео

В Бразилии женщину похоронили заживо. Видео

4 часа назад
ТВ Сирии: войска войдут в Африн через несколько часов

ТВ Сирии: войска войдут в Африн через несколько часов

5 часов назад
Стало известно, когда члены правительства получат автомобили "Кортеж"

Стало известно, когда члены правительства получат автомобили "Кортеж"

5 часов назад
В Альпах найдено тело девочки, пропавшей во время свадебного банкета

В Альпах найдено тело девочки, пропавшей во время свадебного банкета

5 часов назад
Видео с баттлом Гуфа и Птахи за первые 10 минут посмотрели 100 тысяч человек

Видео с баттлом Гуфа и Птахи за первые 10 минут посмотрели 100 тысяч человек

5 часов назад
Прапрабабушка спасла из огня троих праправнуков, но сама погибла

Прапрабабушка спасла из огня троих праправнуков, но сама погибла

5 часов назад
Обрушение ангара автостоянки в Балашихе попало на видео

Обрушение ангара автостоянки в Балашихе попало на видео

5 часов назад
Медаль вместо партбилета: КПРФ опровергла членство Грудинина в партии

Медаль вместо партбилета: КПРФ опровергла членство Грудинина в партии

5 часов назад
"Сияние обрушилось вниз": 10 лет назад не стало Егора Летова

"Сияние обрушилось вниз": 10 лет назад не стало Егора Летова

6 часов назад
Самые интересные и необычные катки России

Самые интересные и необычные катки России

6 часов назад
Гид покупателя: смартфон с "высоким" экраном за 20-35 тысяч рублей

Гид покупателя: смартфон с "высоким" экраном за 20-35 тысяч рублей

7 часов назад
ЖКХ по-новому: Минстрой меняет правила содержания многоквартирных домов

ЖКХ по-новому: Минстрой меняет правила содержания многоквартирных домов

7 часов назад
Не только о смерти: режиссер "Тайны Коко" рассказал о создании мультфильма

Не только о смерти: режиссер "Тайны Коко" рассказал о создании мультфильма

9 часов назад
Голливуд далеко позади: фильм "Движение вверх" собрал три миллиарда рублей

Голливуд далеко позади: фильм "Движение вверх" собрал три миллиарда рублей

20 часов назад
"Реверс" – спектакль-поиск от постановщиков Cirque du Soleil

"Реверс" – спектакль-поиск от постановщиков Cirque du Soleil

16.02.2018 17:45
Подарок телезрителям "России" 23 февраля: большая премьера блокбастера "Салют-7"

Подарок телезрителям "России" 23 февраля: большая премьера блокбастера "Салют-7"

14.02.2018 21:39
Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке

Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке

16.02.2018 22:55