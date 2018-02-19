Водитель и пассажир BMW X5 вылетели из салона после "улетной" аварии в Липецке

В Липецке разогнавшийся BMW X5 избавился от своих наездников, встав на капот после столкновения с бордюром. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

ДТП произошло в 00:22 ночи 19 февраля на улице Карла Маркса. За рулем баварского кроссовера находился 36-летний мужчина, который слишком поздно заметил дорожный поворот, — летевшая машина боком врезалась в гранитное ограждение. Удар был такой силы, что задняя часть автомобиля взмыла в воздух.

Ни владелец, ни его 33-летний пассажир, как можно судить по записи, не были пристегнуты, поскольку вылетели из салона через лобовое стекло. По данным регионального управления ГИБДД, водитель увезли в больницу, а его спутник отделался незначительными травмами.