"Аэрофлот": помощник главы Якутии пытался проникнуть в кабину пилотов

Помощник главы Якутии Евгений Шигапов пытался попасть в кабину пилотов "Аэрофлота".

Самолет должен был вылететь из Москвы в Якутск. Последним на посадку пришел глава Якутии Егор Борисов с женой и помощником. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота", они были увешаны многочисленными сумками и пакетами из магазинов Duty free. Старший бортпроводник попросил их показать посадочные талоны. В ответ они начали возмущаться правилами авиакомпании и оскорблять экипаж. При этом они предъявляли свои служебные удостоверения.

Также Шигапов попытался проникнуть в кабину, на замечания членов экипажа не реагировал. По решению командира воздушного судна его сняли с рейса и передали полиции. В "Аэрофлоте" добавили, что располагают свидетельскими показаниями других пассажиров.

Самолет пришлось задержать на час. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении Шигапова к ответственности по статье "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте".

Между тем в пресс-службе главы Республики Саха (Якутия) заявили РИА Новости, что ситуация с посадочными талонами произошла по вине служб аэропорта. Бортпроводница запретила Борисову и его супруге проходить внутрь салона и заставила их стоять в тамбуре, не обращая внимания на просьбы помощника разрешить им сесть на свои места, которые находились в пределах видимости. При этом Шигапов не совершал никаких хулиганских действий, а с экипажем разговаривал "корректно, не используя бранных выражений". Через несколько минут посадочные талоны с извинениями принесли сотрудники аэропорта.

"Никаких угроз и попыток звонить руководству Минтранса России, Росавиации или администрации президента РФ со стороны пассажиров рейса не предпринималось", — подчеркнули в пресс-службе.

Сам Егор Борисов в своем Instagram заявил, что скандал спровоцировали именно сотрудники авиакомпании. Сначала они забыли выдать ему посадочный талон, а потом "создали напряженность" и "без всяких оснований" сняли с рейса его помощника. При этом он подчеркнул, что случаи "неподобающего поведения" у сотрудников "Аэрофлота" были и раньше. Он поручил аппарату правительства республики "дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа" и при необходимости подготовить исковое заявление.