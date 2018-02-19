Конькобежцы разыграли награды на дистанции 500 метров

В олимпийском Пхенчхане завершился очередной вид программы на конькобежном стадионе. Мужчины состязались на самой короткой дистанции – 500 метров. Победу с олимпийским рекордом праздновал скороход из Норвегии Хавард Лорентцен.

Результат скандинава всего на 0,01 секунды превышает прежнее олимпийское достижение – 34,41 сек. Вторым с отставанием в те же самые 0,01 секунды был хозяин катка Мин Ку Ча. Третье место у китайского спринтера Гао Тингу.

Конькобежцы из России в этом виде программы участия не принимали. Как известно, МОК не допустил к Играм Павла Кулижникова и Дениса Юскова.