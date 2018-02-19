Шаманов: российские ядерные силы перевооружены на 79%

Все три составляющих российских стратегических ядерных сил перевооружены на 79% процентов. Что гарантирует адекватный ответ любому возможному противнику. Даже тому, который имеет системы ПРО, рассказал агентству "Интерфакс" глава комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов.

Депутат уточнил, что в ракетных войсках стратегического назначения уже три полка перешли на новейшие межконтинентальные комплексы "Ярс". Помимо этого, идет разработка новых ракет. В том числе и тяжелых МБР.

Флот, в свою очередь, строит атомные подводные лодки. Например, "Борей-А". Первый ракетоносец этого проекта, "Князь Владимир", уже спущен на воду. На стапелях находятся еще четыре аналогичных корабля.

Также Шаманов рассказал и о перевооружении стратегической авиации. Сверхзвуковые Ту-160 и турбовинтовые Ту-95МС проходят модернизацию. Первый в ближайшем будущем должен обновиться до версии М. Плюс они получили новые высокоточные крылатые ракеты.