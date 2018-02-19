Подростки в костюме взрослого попытались пройти в кино по одному билету. Видео

Два подростка из Калифорнии хотели попасть в кино на свежевышедший фантастический боевик "Черная Пантера", однако денег у них было только на один билет. Находчивые молодые люди соорудили умопомрачительный костюм взрослого и попытались убедить кассира пропустить их.

В Сеть попал ролик, в котором запечатлено, как замаскировавшиеся друзья стоят в очереди в кассу кинотеатра.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m — Pillsbury (@stevelikescups) 16 февраля 2018 г.



Кассир, да и все окружающие, моментально раскусили замысел подростков. Проникнуть в кинозал им не удалось, однако видео с молодыми людьми разлетелось по всему Интернету.

Фильм "Черная Пантера" – очередной боевик о супергерое, снятый студией Marvel Entertainment. Главный герой картины – африканский принц Ваканд, который в образе Черной Пантеры защищает свою территорию от нашествия "джентельменов удачи", ищущих в его владениях уникальный металл.