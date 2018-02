Подростки в костюме взрослого попытались пройти в кино по одному билету. Видео

Два подростка из Калифорнии хотели попасть в кино на свежевышедший фантастический боевик "Черная Пантера", однако денег у них было только на один билет. Находчивые молодые люди соорудили умопомрачительный костюм взрослого и попытались убедить кассира пропустить их.

В Сеть попал ролик, в котором запечатлено, как замаскировавшиеся друзья стоят в очереди в кассу кинотеатра.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m