Для оздоровления Волги построят и реконструируют 117 объектов за 200 млрд рублей

"Проект "Оздоровление Волги" выходит на стадию реализации. Разработан федеральный паспорт проекта и согласуются планы по регионам. Всего в нашем регионе планируется от 2018–го до 2025-го года построить и реконструировать 117 различных объектов. Из них – 2 в этом году, 8 – в следующем, 19 в 2020-м и 88 объектов с 2021 по 2025 год", — рассказал депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Артем Кавинов.



В федеральное правительство направлены документы с перечнем нижегородских объектов, по мнению экспертов имеющих негативное воздействие на окружающую среду, и в частности на состояние воды в бассейне Волги.



"Здесь учтен и сброс загрязненных вод, затонувшие предметы, несанкционированные свалки, площадки захоронения химических отходов и так далее", — отметил депутат.



"Если смотреть по нашим северным районам, то ближайшие планы – это реконструкция в 2019 году очистных в деревне Красная слобода Борского района и строительство новых сооружений на Ново-Сормовской водопроводной станции в Копосово. На 2020 год запланирована реконструкция очистных сооружений в Воскресенском районе, строительство объекта водооотведения в Городце и строительство очистных в Сокольском. Далее в разные годы реконструкция и строительство очистных в нескольких поселках г.о.г. Бор, в Заволжье, в Чкаловске, в Ветлуге, Шахунье, Ковернино и Варнавино", — уточнил Артем Кавинов.



"Сейчас уточняется вся система финансовых расчетов. Общая сумма, которую планируется потратить на очистку Волжского бассейна, более 200 миллиардов. Это в целом дорогостоящие мероприятия. Например, реконструкция очистных сооружений в Ветлужском районе – в двух поселках – потребует более 200 миллионов рублей. И сейчас прописывается схема выделения средств. Это компетенция федерального правительства и в Нижегородской области ждут документацию из Москвы", — подвел итог Артем Кавинов



В результате реализации проекта планируется добиться снижения доли загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, с нынешних 90% до 10%.