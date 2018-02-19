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Конфликт в Сирии 2 часа назад

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19 февраля 201817:52

Путин и Эрдоган обсудили операцию в районе Африна

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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии, в том числе с учетом турецкой военной операции в районе города Африн.

Об этом, со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что собеседники обсудили дальнейшее укрепление взаимодействия в формате астанинских мирных соглашений, подтвердив готовность России, Турции и Ирана тесно координировать свои усилия для обеспечения достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи договоренностей по зонам деэскалации.

Оба президента отметили положительную динамику развития сотрудничества Москвы и Анкары и договорились провести в ближайшее время ряд встреч между представителями России и Турции на различных уровнях.

Ранее сообщалось о том, что сирийские войска в течение нескольких часов войдут на территорию Африна, где турецкие военные в течение месяца проводят военную операцию против курдов.

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