Дмитрий Свищев: мы найдем негодяя, который подставил Крушельницкого

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев уверен в невиновности Александра Крушельницкого. По мнению Свищева бронзового призера Олимпиады подставили.

"По поводу пробы "Б". Ее вскрыли и отправили в лабораторию, – приводит "Рен ТВ" слова Дмитрия Свищева. – В лучшем случае результат будет только вечером. Это раз. В любом случае в 2 часа дня в федерации будет собрана чрезвычайная комиссия по расследованию этого инцидента. Мы со 100 процентной уверенностью полагаем, что наш спортсмен не мог принимать запрещенный препарат, тем более на территории Южной Кореи. Это полностью расходится со здравым смыслом. Он сдавал много проб. Последняя его проба была сдана 22 января, и она была чистой".

Свищев подтвердил информацию об обращении Федерации в Следственный комитет России. "Доза, которую ему предъявляют, говорят, употреблялась примерно один раз в промежутке семи дней. У нас врачи эти таблетки не возят, спортсмены про них знают, они в керлинге ничего не дают. Это вброс. Просто парня подставили. А вместе с ним и всех нас. Будем отстаивать. Отправим запрос в СК России, чтобы выяснить, что же это за негодяй, который это все сделал – подбросил", — цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".

Первый вице-президент Федерации Андрей Созин заявил ТАСС, что организация будет бороться за Александра Крушельницкого. " Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел".