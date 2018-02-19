В Московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина

Важное событие в Московском зоопарке: в его питомнике под Волоколамском у краснокнижных парнокопытных — сычуаньских такинов — родился детёныш. Это произошло ещё три недели назад, но зоопарк сообщил об этом только сегодня.

Малыш уверенно держится на ногах, но пока ни на шаг не отходит от матери и питается её молоком. В конце весны он будет переходить на взрослую пищу — сено, мох, кору деревьев и бамбуковые листья.

Сычуанские такины — исчезающий вид, их родина — горные районы Индии, Китая и Непала. В Москву этих животных завезли восемь лет назад. Одна пара с потомством живёт в зоопитомнике, а вторая — на Новой территории зоопарка.