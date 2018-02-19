Киевский вокзал отметил вековой юбилей

Один из красивейших столичных вокзалов — Киевский — отметил вековой юбилей. Сегодня это крупный транспортный узел, через который ежедневно проходят десятки тысяч пассажиров, а в начале прошлого века там располагалась небольшая железнодорожная станция.

Реконструировать ее решили в год столетия Бородинского сражения. Напоминание об этой дате и сейчас можно увидеть в оформлении интерьеров. Первый пассажирский поезд от нового перрона отправился в феврале 1918-го.

А главной архитектурной особенностью вокзала стал монументальный шедевр Владимира Шухова: именно он предложил построить над платформами гигантский ажурный купол. О прошлом и настоящем Киевского вокзала — в вечернем выпуске "Вестей" в 20:00.