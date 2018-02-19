Ученые провели эксперимент по выращиванию человеческих органов внутри овцы

Американские биологи впервые провели эксперимент по созданию эмбрионов овцы с человеческими клетками. Конечная цель проекта ученых – выращивание человеческих органов внутри животных, сообщает Guardian.

По словам биологов, для осуществления столь амбициозной и сложной задачи необходимо, чтобы один процент клеток животного эмбриона был человеческим.

Вживленные овацам "инновационные" эмбрионы развивались 28 дней, из которых 21 — в матке овцы. Чтобы позволить зародышам развиваться дольше, биологам необходимо получить дополнительные разрешения регулирующих инстанций.

В 2017 году эта же команда исследователей объявила о создании эмбрионов свиньи с человеческими клетками. В том эксперименте одна человеческая клетка приходилась на 100 тысяч свиных, в случае с овцой — одна клетка человека на 10 тысяч клеток животного.