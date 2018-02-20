Красивая школа для "Красивой жизни": ученики небольшого аула в Карачаево-Черкесии получили огромный подарок

Новую школу на 260 мест открыли в Карачаево-Черкесии в одном из поселений Хабезского района республики. Здание адаптировано, в том числе, для обучения детей с ограниченными возможностями.

В переводе с черкесского на русский Псаучье Дахе означает "красивая жизнь". Теперь жизнь в этом ауле уж точно будет краше. Новый школьный звонок в сельской тишине слышен издалека.

"Какая в деревне школа, а в городе такой нету, и вот нам все завидуют", — смеется учитель физики и математики Фатима Мекерова.

Старт занятий в новостройке в середине учебного года словно подстегнул детей учиться еще лучше, рассказывают педагоги. Закончились ежедневные поездки в соседние села. Дети учились там в две смены.

Всего за год в ауле, вместо ремонта старой школы, создали современный образовательный комплекс. В нем под одной крышей разместили школу и детский сад. В республике продолжат активно развивать такую модель современного образования.

Любой урок для местных школьников от химии до трудов уж точно скучным не будет. Интерактивные доски пришли на помощь учителям. А в мастерской аульские юноши с легкостью осваивают новые станки. Школа готова принимать и особенных детей. Для них лифт, пандусы и специальный санитарный блок.

Вместо привычного гардероба — отдельные шкафчики на каждого ученика. Здесь и сменную обувь оставить можно и комплект формы для занятий физкультурой. Спортивный зал — настоящая баскетбольная площадка.

Центр села, где построена школа, изменился, говорят местные жители. Теперь здесь появится небольшой парк с прогулочной зоной.

Здание новой школы украшает сельские улицы. А кроме того, школьный стадион с беговыми дорожками и площадка с силовыми тренажерами отныне в распоряжении не только местной детворы.