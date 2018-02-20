Овечкин и Кузнецов принесли победу "Вашингтону" в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпитэлз" в выездном поединке встречался с "Баффало Сэйбрз" и одержал победу над соперником со счетом 3:2.

Активное участие в победе "кэпз" приняли российские легионеры: Александр Овечкин и Евгений Кузнецов по разу отличились забитыми шайбами, причем гол последнего стал победным для "Вашингтона". Автором еще одной шайбы в составе гостей стал Джон Карлсон.

Отметим, что гол Овечкина стал для него 35 в текущем сезоне. Это достижение позволило россиянину стать 12-м спортсменом в НХЛ, забившего 35 и более шайб в 10 сезонах лиги. Также в активе нападающего 31 результативная передача.

Победа позволила "Вашингтону" набрать 75 очков в 59 матчах, занимая вторую строчку в Восточной конференции. "Баффало" же с 45-ю баллами замыкает таблицу.