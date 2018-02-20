Теннисист Надаль: рейтинг не обманывает – Федерер был лучше меня в течение года

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился своим мнением о возвращении Роджером Федерером себе первой строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По его словам, швейцарцу можно было не возвращать первенство, чтобы что-то доказать.

"Рейтинг не обманывает – Федерер был лучше меня в течение года, – сказал испанец, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на Tennis World USA. – Ему можно было не возвращаться на первое место, чтобы доказать то, кем он и является в теннисе. Он добился невероятного достижения и его можно с этим только поздравить".

"Мне нравится ощущение, что я все еще конкурентоспособный и способный завоевывать титулы. Перед собой я не ставлю цель вернуть себе первую строчку. Буду бороться ради проведения максимально успешного сезона. Посмотрим, на какой позиции я смогу завершить нынешний год".

Напомним, что ранее 36-летний Федерер победил на турнире ATP в голландском Роттердаме и вышел на первую строчку мирового рейтинга. Он побил рекорд Андре Агасси, становившегося в свое время самым возрастным теннисистом, поднимавшегося на первое место рейтинга.